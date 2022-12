Journée internationale des personnes handicapées : l'OCI prône l'amélioration de la prestation de services

Hissein Brahim Taha, Secrétaire Général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) a appelé les Etats membres et les Organes et institutions compétents de l’OCI, ainsi que les Organisations internationales non gouvernementales à redoubler d’efforts en vue de fournir des prestations adéquates aux personnes handicapées et d’intensifier les activités de sensibilisation à l’effet de faciliter leur acceptation par autrui et leur intégration au sein de la société. Il a également invité les Etats membres à identifier des systèmes efficaces de collectes de données sur le handicap et les handicapés, afin de fournir des services adaptés à leur situation, et à mettre en œuvre des politiques et des programmes intégrant la perspective du handicap et leur permettant d’être autonomes.



Ces propos ont été tenus dans le cadre de la célébration par la Communauté internationale de la Journée internationale des personnes handicapées, coïncidant avec le 3 décembre de chaque année depuis 1992, qui vise à mieux appréhender les problèmes liés au handicap et à approfondir la prise de conscience des droits des personnes handicapées et des services devant leur être fournis aux fins de leur faciliter la vie.



Il convient de rappeler que le Conseil des Ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l’OCI avait appelé, lors de sa 42ème session tenue au Koweït en 2015, à l’élaboration d’une politique de l’Organisation sur les personnes à besoin spécifiques et que le SESRIC a préparé, en coordination avec le Secrétariat Général, un projet de Plan de travail de l’OCI sur l’intégration des personnes handicapées dans les Etats membres.



Aussi, le Gouvernement de la République de Guinée a-t-il accueilli deux tables rondes de haut niveau, au niveau des experts, pour discuter des moyens permettant d’intégrer les personnes handicapées et d’enrichir ledit plan d’action. En outre, le CMAE a appelé, en sa quarante-huitième session, réunie à Islamabad, à la convocation d’une réunion du groupe d’experts intergouvernementaux à composition non limitée pour examiner et discuter du projet de plan d’action en vue de le finaliser avant de le soumettre à la Conférence ministérielle sur le Développement social, devant être accueillie par la République arabe d’Égypte, pour examen.