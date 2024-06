INTERNATIONAL Journée mondiale de l'environnement : l'Arabie Saoudite a accueilli un événement historique de manifestations grandioses

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 6 Juin 2024



Les pays du monde entier se sont unis pour une bonne cause : célébrer la Journée mondiale de l'environnement 2024. Le moment de cette année était de mettre l'accent sur la restauration des terres dégradées, la lutte contre la désertification et le renforcement de la résilience à la sécheresse, sous le thème « Notre terre. Notre avenir. Nous sommes la Génération Restauration ».

Célébrée chaque année le 5 juin depuis 1973 et dirigée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), la Journée mondiale de l'environnement est devenue la plateforme mondiale la plus importante de sensibilisation environnementale, engageant des millions de personnes à protéger la planète.



La Journée mondiale de l'environnement 2024 vise à accélérer les engagements mondiaux visant à protéger 30 % des terres et des mers, et à restaurer 30 % des écosystèmes dégradés d'ici 2030. Malgré les promesses de restaurer un milliard d'hectares d'ici 2030, les tendances actuelles indiquent que 1,5 milliard d'hectares ont besoin d'être restaurés, pour atteindre les objectifs de neutralité en matière de dégradation des terres en 2030.



Cette année, les principales manifestations ont été organisées par l'Arabie Saoudite, ce qui constitue seulement la deuxième fois en plus de 50 ans, que l'Asie occidentale accueille l'événement. Malgré les richesses pétrolières du Moyen-Orient, la région connaît actuellement des sécheresses graves et prolongées, des tempêtes de sable, une hausse des températures, une expansion des déserts, une évaporation des sources d’eau douce, et une érosion des sols fertiles.



Objectifs environnementaux ambitieux

La Journée mondiale de l’environnement 2024 a vu un nombre record de 3 657 événements organisés par les gouvernements, les villes, la société civile, les universités, les écoles et les entreprises du monde entier. Les activités comprenaient des événements de haut niveau à Riyad, des festivités d'une semaine en Amérique du Sud, des célébrations dans des zoos en Europe et en Asie, des laboratoires de restauration des sols pour les enfants en Afrique, des affiches dans les centres de transport, la plus grande fresque murale d'Amérique du Nord, des projections de films et des vidéos et messages de célébrités et de la NASA.



Des dizaines de millions de personnes ont rejoint la conversation en ligne, le WorldEnvironmentDay étant placé au-dessus des grands films et de la politique mondiale, amplifiant l'appel à restaurer des terres vitales.



Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, s'exprimant au Musée américain d'histoire naturelle à New York, a souligné le besoin urgent d'une action climatique, déclarant : « Nous repoussons les limites planétaires jusqu’au bout, atteignant les records de température mondiale et produisant le tourbillon. »



Il n’a pas oublié de souligner une fois de plus, l’injustice selon laquelle, les moins responsables de la crise climatique sont les plus durement touchés. Actuellement, 40 % des terres de la planète sont dégradées, affectant la moitié de l’humanité, et on estime que 3,2 milliards de personnes sont touchées par la désertification. D’ici 2050, plus des trois quarts de la population mondiale devraient être touchés par des sécheresses.



L'Arabie Saoudite a annoncé des objectifs environnementaux ambitieux, notamment la plantation de 50 milliards d'arbres dans le cadre de l'Initiative verte saoudienne et de l'Initiative verte du Moyen-Orient. À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, le gouvernement a souligné ses efforts de restauration des terres, et s’est engagé à soutenir davantage les organisations environnementales, affirmant ainsi l’engagement du pays à atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres d’ici 2030.



Coopération régionale et stratégies nationales

Le ministre saoudien de l’Environnement, de l’Eau et de l’Agriculture, Abdulrahman Abdulmohsen Al-Fadley, a souligné les efforts du Royaume pour lutter contre la désertification et améliorer la biodiversité et la sécurité alimentaire grâce à la coopération régionale et aux stratégies nationales.



La directrice exécutive du PNUE, Inger Andersen, s'adressant aux responsables à Riyad, a appelé à une action urgente pour atteindre les objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes d'ici 2030. Elle a souligné l'importance de la restauration pour faire face à la triple crise planétaire, créer de nouveaux emplois, réduire la pauvreté et renforcer la résilience aux conditions météorologiques extrêmes.



La Journée mondiale de l’environnement a également vu six nouvelles villes d’Afrique et d’Amérique latine, rejoindre la Génération Villes Restauration du PNUE, représentant 45 millions d’habitants, 2,1 millions d’hectares de terres et 600 kilomètres de voies navigables, toutes engagées à intensifier les initiatives de restauration des écosystèmes. Donnant une dynamique en faveur de l’action climatique, la Journée mondiale de l’environnement 2024 soutient les efforts vitaux de restauration des écosystèmes, conformément à l’Agenda 2030, pour un développement durable et résilient.



L'Arabie Saoudite s'est également associée au G20, et à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), dans le cadre de l'Initiative mondiale pour les terres du G20, visant à réduire la dégradation des terres de 50 % d'ici 2040. En décembre, l'Arabie Saoudite accueillera la seizième session de la Conférence des Nations Unies sur la désertification. C’est la première fois que la région accueillera cette réunion cruciale dans la lutte mondiale contre la dégradation des terres.



Les annonces clés de cette Journée comprennent également :

● Le président des Maldives, Mohamed Muizzu, a lancé un projet de 5 millions d'arbres.

● Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau a réaffirmé l'engagement de conserver 30 % des terres et des océans d'ici 2030, et de stimuler les industries des énergies propres.

● Le président brésilien Lula da Silva et la ministre de l'Environnement, Marina Silva, ont annoncé de nouvelles mesures de protection de l'environnement.

● Oman a planté plus de 16 millions de graines dans le cadre d'une initiative de 10 millions d'arbres indigènes.

● Le Bangladesh s'est engagé à étendre la couverture arborée à 25 % de sa superficie d'ici 2030.

● Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a annoncé l'interdiction du chalutage de fond dans les zones marines protégées et dans toutes les eaux territoriales suédoises.

● Un nouvel observatoire destiné à suivre les progrès de la Grande Muraille Verte d'Afrique a été dévoilé.

● La plus grande fresque extérieure d'Amérique du Nord a été dévoilée à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement.

● Rainforest Trust a annoncé avoir protégé 50 millions d'acres d'habitat, soit une superficie 40 fois plus grande que le parc national du Grand Canyon.

● Les chevaux de Przewalski ont été réintroduits au Kazakhstan.

● Le Prix international Prince Talal pour le développement humain a attribué 1 000 000 de dollars à des initiatives visant la vie sur terre.

● Le président libérien Joseph Boakai a déclaré la Journée mondiale de l'environnement jour férié dans tout le pays.









