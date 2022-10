Journée mondiale de l'habitat : le Tchad face à ses défis

La célébration de cette journée a été instituée lors de l'Assemblée générale du 17 décembre 1985, des Nations-Unies. Elle a pour objectif principal d'interpeller, à travers des débats et échanges inclusifs, tous les décideurs et acteurs sur les conditions de vie des populations dans les établissements humains.



La ministre espère que ces cadres inclusifs d'échanges doivent permettre à terme de déboucher sur des propositions de solutions intégrées et concertées ; lesquelles serviront de base à la redéfinition des nouvelles actions stratégiques.



La Journée mondiale de l'habitat offre l'occasion de lancer un processus qui se déroulera sur l'ensemble du mois d'octobre, appelé "mois d'octobre urbain". Il s'articulera sur des débats ouverts et sincères axés sur différents thèmes liés à l'habitat.



Le ministère s'engage résolument, de la manière la plus participative et inclusive, à poursuivre la politique du gouvernement en matière des établissements humains. Conformément à l'objectif n°11 des Objectifs du développement durable (ODD) qui vise à rendre les villes plus résilientes, inclusives, sûres et diversifiées d'ici l'horizon 2030, il sera question d'ouvrir des larges consultations pour rendre plus opérationnels les documents d'urbanisme.



La ministre des Affaires foncières, du Développement de l'habitat et de l'Urbanisme, Ndolenodji Alixe Naïmbaye, exhorte la société civile, les promoteurs nationaux, les organisations professionnelles et l'ensemble de la population à s'impliquer davantage pour relever ce défi commun.



"Cette célébration nous donne également l'occasion d'évaluer les différentes politiques stratégiques mises en oeuvre pour assurer un développement durable des établissements humains. C'est à travers ce processus d'autocritique que les aspirations dynamiques de toutes les couches sociales seront mieux intégrées dans les actions publiques", rassure la ministre.