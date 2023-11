Journée mondiale de la prématurité au Tchad : un combat pour la vie des nouveau-nés

La Journée Mondiale de la Prématurité a été commémorée au Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l'Enfant, placée sous le thème « Infection et Prématurité » pour l'année 2023.



Le représentant de l'UNICEF au Tchad, Dr Victor Ngongala, également chef de la section santé nutrition de l'UNICEF, a rappelé que la prématurité représente un sérieux problème de santé publique au Tchad, avec 13.1% des naissances prématurées et 28% des décès néonatals dus à la prématurité et à ses complications. Il a souligné l'efficacité de la méthode "mère Kangourou", actuellement pratiquée uniquement au Centre Mère et Enfant de Ndjamena.



En 2022, l'UNICEF a soutenu le ministère de la Santé Publique et de la Prévention en formant des formateurs et des prestataires à cette méthode. L'organisation réitère son appel pour l'intégration des soins mère Kangourou dans le paquet de prestations de l'Hôpital de l'Amitié Tchad-Chine et du centre de santé Notre Dame des Apôtres, conformément aux directives du ministère de novembre 2021.



Dr Toralta Nodjitoloum, représentant le ministre de la Santé Publique et de la Prévention, a souligné que la prématurité est un enjeu mondial plus aigu dans les pays à faible revenu, où environ 12% des bébés naissent prématurément, comparativement à 9% dans les pays à revenu élevé.



La nouvelle politique de santé, visant la réduction de la mortalité néonatale de 34 à 10 pour 1.000 naissances vivantes d'ici 2030, cible prioritairement la santé maternelle et infantile. La prématurité, représentant 26,2% des naissances au Tchad, est la deuxième cause de mortalité néonatale. Le système de santé, sous pression en raison de l'afflux de réfugiés, souligne l'importance accrue de la prise en charge des nouveau-nés prématurés.



Les meilleures pratiques démontrées pour réduire la mortalité néonatale incluent la prévention des infections et la prise en charge adéquate des prématurés. La stratégie des Soins maternels Kangourou, qui consiste en un contact peau à peau continu entre le parent et l'enfant, s'avère essentielle pour améliorer la survie des prématurés.



L'UNICEF, en tant que partenaire technique et financier, reste déterminé à travailler avec le gouvernement tchadien pour améliorer la santé maternelle et néonatale, et soutenir le bien-être des familles et des communautés.