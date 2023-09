Kabadi : "les Tchadiens sont témoins des réalisations faites en vue de rendre l'armée républicaine"

Ce 6 septembre 2022, le président du Conseil national de transition (CNT), Haroun Kabadi, a lors de son allocution d'ouverture de la 2ème session ordinaire parlementaire salué les efforts importants déployés par les autorités dans le cadre de la réforme et de la restructuration de l’armée nationale.



Selon lui, "les Tchadiens sont témoins des réalisations faites (...) en vue de rendre l’armée nationale forte et républicaine, véritablement nationale, professionnelle et moderne, pour s’adonner plus aux tâches de développement de notre pays."