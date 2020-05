Kebzabo : "le principal responsable de cet échec sanitaire n'est autre que Déby"

Le président du parti UNDR, Saleh Kebzabo, a déclaré mardi que "le principal responsable de cet échec sanitaire n'est autre que Déby lui-même", en réaction à la propagation de la pandémie de Covid-19.



"Imbu de tous les pouvoirs, il est allé s'emmurer chez lui à Amdjarass, alors que le pays est en danger. La pandémie menace le Tchad, Monsieur le Président, le Peuple vous attend en urgence pour que vous redressiez la barre, s'il n'est pas trop tard", souligne le leader de l'UNDR.



Saleh Kebzabo explique que "dès le début de cette pandémie, l'UNDR n'a fait qu'attirer l'attention du gouvernement sur la gravité de la situation. Maintenant que la pandémie est déjà entrée dans les vies des familles tchadiennes avec de nombreuses victimes sans oublier les conséquences au plan socio-économique, il gagnerait à prendre ses responsabilités et à bâtir une solidarité nationale forte dédiée à cette importance lutte."



"Dans un pays qui se respecte, lorsqu'une structure et ses responsables ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité de la population, ils démissionnent. A l'évidence, la santé de la population tchadienne est bien placée entre des mains inexpertes", ajoute l'opposant.



Réagissant à la polémique sur la convention entre la Cellule de veille et la Fondation Grand Coeur, Saleh Kebzabo insiste sur son appel à rendre publique le document. Il dénonce une "absence de transparence", ajoutant que le chef de l'État doit en "tirer les conséquences".



"La FGC et la Cellule de veille et de sécurité sanitaire doivent rendre publics leurs rapports d'activités assortis des justificatifs financiers", demande Saleh Kebzabo.