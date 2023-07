Kenya : la plus grande usine d’assemblage de motos électriques d'Afrique de l’Est inaugurée

L'usine, qui s'étend sur une superficie de 10 000 mètres carrés, est la plus grande de ce type dans la région et dispose d'une capacité de production annuelle estimée à 50 000 unités. Selon le communiqué publié par l'entreprise, ces motos électriques joueront un rôle essentiel dans la catégorie des "boda boda", les motos-taxis très populaires au Kenya et dans les pays voisins. William Ruto a exprimé sa satisfaction en déclarant : "Cette usine illustre le potentiel du Kenya en tant que leader dans le domaine des solutions de transport propres en Afrique. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans nos objectifs nationaux de réduction des émissions de carbone et de promotion des énergies propres."



En plus de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux du pays, cette usine devrait également stimuler la croissance économique en créant des emplois et en favorisant le développement des talents locaux dans l'industrie automobile. Le projet marque un progrès significatif dans la transition vers des solutions de transport plus durables et respectueuses de l'environnement au Kenya et dans la région.