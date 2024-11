Kenya : le pays affiche un niveau de bien-être élevé avec un score de vitalité de 79,4

Le Kenya affiche un niveau de vitalité élevé selon l’Étude internationale sur la santé Cigna 2024, avec un score de 79,4, tandis que le bien-être général est passé à 61 points contre 50 en 2023.



Cependant, le stress demeure un problème majeur, avec 84 % des employés signalant des niveaux de stress élevés, principalement dus à la hausse du coût de la vie et aux préoccupations financières. L’enquête, qui a englobé plus de 10 000 participants dans 11 marchés mondiaux, a évalué le bien-être selon huit facteurs : émotionnel, environnemental, financier, intellectuel, professionnel, physique, social et spirituel.



Au Kenya, le bien-être physique s’est nettement amélioré, passant à 64 %, soit une hausse de 15 points par rapport à l’année dernière, tandis que le bien-être spirituel a également augmenté de 5 points. Le stress financier s’est avéré être un problème crucial, 65 % des répondants identifiant le coût de la vie et les finances personnelles comme leurs principales sources de stress. Seulement 17 % ont exprimé un bien-être financier positif.



Les femmes ont déclaré des niveaux de stress plus élevés (87 %) que les hommes (81 %), révélant des disparités de genre en matière de bien-être. Malgré ces défis, 57 % des employés kenyans ont estimé que leurs managers se soucient véritablement de leur bien-être mental, un pourcentage considéré le plus élevé de la région MEA.



Le soutien familial et communautaire reste crucial pour une résilience renforcée, 79 % des employés se déclarant soutenus par leur famille. Leah Cotterill, PDG de Cigna Healthcare Moyen-Orient et Afrique (hors l’Arabie saoudite), a souligné : « L'étude internationale sur la santé Cigna de cette année met en évidence la résilience et la force de la main-d'œuvre kenyane.



D'une part, elle a enregistré des scores élevés en matière de vitalité et de bien-être physique, tandis que d'autre part, le stress et les problèmes de bien-être mental persistent en tant que problème urgent.



Il s'agit d'un signal d'alarme pour les employeurs pour commencer à prioriser des lieux de travail axés sur l'avenir qui éliminent les obstacles financiers empêchant l'accès aux soins de santé, tout en investissant dans des systèmes de soutien communautaire et psychologique, afin d'atténuer les effets du stress ».