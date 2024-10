Khartoum : le Tchad condamne l’attaque de la résidence de l’ambassadeur des Émirats Arabes-Unis

Le gouvernement de la République du Tchad condamne fermement l’attaque qui a ciblé la résidence de l’ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Khartoum. Cet acte constitue une violation flagrante du droit international, selon un communiqué du chef de la diplomatie tchadienne, Abderaman Koulamallah.



A cette occasion, le Tchad appelle solennellement toutes les parties au conflit soudanais, à respecter le caractère inviolable des bâtiments diplomatiques, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961.



Le Tchad exhorte les forces armées soudanaises à garantir la protection des missions diplomatiques, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute récidive de tels actes.



Enfin, le Tchad réaffirme son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans la région, et appelle à une résolution pacifique du conflit, dans le respect du droit international.