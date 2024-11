Kigali : Les ministres de la Jeunesse et des Sports du Tchad et de Gambie signent un pacte pour la jeunesse

Cette rencontre visait à explorer des voies et moyens pour apporter des solutions urgentes aux problèmes auxquels sont confrontés les jeunes et les sportifs des deux pays. Les ministres ont convenu que la création d'un partenariat entre le Tchad et la Gambie permettrait de combiner leurs efforts pour relever les défis de la jeunesse africaine, en particulier ceux spécifiques à leurs nations.





Priorités de la Jeunesse

Le Ministre tchadien a souligné que son leadership consiste à répondre rapidement aux attentes prioritaires de la jeunesse, car le gouvernement tchadien considère la jeunesse comme une priorité absolue. Dans son programme, il a mis l'accent sur l'innovation et le développement durable.





Il a également exprimé sa volonté d'identifier et de soutenir les jeunes entrepreneurs tchadiens qui ont connu une croissance économique au niveau sous-régional et régional, afin de les aider à conquérir le marché africain et même mondial.





Accord et Prochaines Étapes

Cette vision a été bien accueillie par le Ministre gambien, qui a partagé des préoccupations similaires concernant la jeunesse. Les deux ministres ont convenu de se retrouver à Banjul, en Gambie, en décembre, avec leurs équipes techniques respectives, pour approfondir les discussions et élaborer des stratégies concrètes pour le développement de la jeunesse.





Le Ministre gambien a exprimé son émotion d'avoir rencontré son homologue tchadien, soulignant leur engagement commun pour la jeunesse. Il a également manifesté son enthousiasme pour cette nouvelle collaboration.





Cette rencontre marque une étape significative dans le renforcement des relations entre le Tchad et la Gambie, ainsi que dans l'engagement des deux pays à travailler ensemble pour l'avenir de la jeunesse africaine.