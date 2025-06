Kigali et Kinshasa signent un accord de paix historique à Washington sous médiation américaine

La ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, et son homologue rwandais, Olivier Nduhungirehe, ont signé l'accord au nom de leurs gouvernements respectifs. Le Secrétaire Rubio a apposé sa signature en tant que témoin officiel, marquant ainsi l'engagement des États-Unis en faveur de la paix dans la région des Grands Lacs.





La cérémonie a réuni des personnalités régionales et internationales de haut rang, dont le président en exercice de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey (représentant l'UA), ainsi que le ministre d'État qatari, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, présents en qualité d'observateurs.

Un accord fruit de mois de négociations intenses

Cet accord découle de la Déclaration de principes signée le 25 avril 2025 entre les deux parties. Il vient clore plusieurs mois de négociations soutenues sous l'égide des États-Unis, menées par le conseiller Massad Boulos. Les discussions ont porté sur des questions clés telles que la gouvernance transfrontalière, la sécurité dans les zones frontalières, le retrait des groupes armés, la réintégration des réfugiés et l'intégration économique régionale.





L'objectif de ce document juridiquement contraignant est double : mettre un terme durable à des décennies de tensions entre la RDC et le Rwanda, et poser les bases d'une stabilité régionale inclusive et pérenne. Les deux États s'engagent désormais à coopérer sur les questions de sécurité, à éviter toute ingérence et à promouvoir un développement économique commun.

Entrée en vigueur immédiate et perspectives d'avenir

L'accord est entré en vigueur immédiatement après la signature. Les États-Unis, aux côtés de l'Union africaine, du Qatar et du Togo, ont réaffirmé leur engagement à soutenir la mise en œuvre rapide et complète de ses dispositions.





Dans la continuité de cette dynamique, la Maison Blanche a annoncé la tenue prochaine d'un Sommet des Chefs d'État afin de renforcer les engagements mutuels en matière de paix, de stabilité et de prospérité économique dans la région.





Cet accord est perçu comme une étape historique dans la pacification de la région des Grands Lacs, longtemps marquée par des conflits armés, des crises humanitaires et des tensions diplomatiques. Il ouvre la voie à une nouvelle ère de dialogue, de coopération et de développement pour des millions de citoyens. La communauté internationale suit avec attention cette avancée, espérant qu'elle servira de modèle pour la résolution des conflits dans d'autres régions du continent africain.