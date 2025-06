Tunisie : Trois Gambiens condamnés par contumace à 26 ans de prison pour traite d'êtres humains

Le tribunal correctionnel les a reconnus coupables d'appartenance à un groupe criminel organisé spécialisé dans les voyages clandestins vers l'Italie et le trafic d'êtres humains entre Tunis et Sfax.





Les accusés ont été inculpés de formation, d'organisation et de participation à une bande qui hébergeait et transportait des personnes dans le but de leur faire quitter illégalement la Tunisie. L'enquête a révélé qu'ils recevaient d'importantes sommes d'argent de l'étranger, sous forme de mandats postaux dépassant un million de dinars, pour aider certains ressortissants subsahariens à traverser la mer Méditerranée.