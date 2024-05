L'ADC Tchad appelle le gouvernement à respecter ses engagements internationaux en matière de lutte contre le tabac

Le chargé du programme de l'ADC, Ngartolnan Justin, a souligné que la consommation de tabac, y compris des produits tels que la chicha et les cigarettes électroniques, gagne du terrain chez les jeunes tchadiens. Dans certains pays de la région, les taux d'utilisation de la cigarette électronique chez les enfants d'âge scolaire sont 2 à 3 fois plus élevés que les taux de consommation de cigarettes.



M. Justin a accusé l'industrie du tabac de cibler délibérément les jeunes tchadiens avec ses produits mortels. Il a appelé les autorités et les acteurs de la lutte antitabac à protéger les générations futures et à faire rendre des comptes à l'industrie du tabac pour les dommages qu'elle cause.



L'ADC a également exprimé son indignation face à la réduction de la taxe spécifique sur les produits du tabac, passée de 100 FCFA à 50 FCFA le 1er janvier 2023. Cette taxe était destinée à financer le régime 3 de la Couverture santé universelle (CSU).



L'organisation a rappelé au gouvernement ses obligations internationales, notamment celles relatives à la mise en œuvre de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, en particulier l'article 6 sur les mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac.