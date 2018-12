AFRIQUE L’AFRO : la premiere cryptomonnaie panafricaine pour accompagner le developpement du continent

Alwihda Info | Par APO - 13 Décembre 2018 modifié le 13 Décembre 2018 - 12:33

Dans un contexte de multitudes de monnaies locales entravant les échanges et la croissance africaine, l’AFRO se veut une solution fiable, sécurisée et adaptée aux enjeux de développement du continent africain.

La Fondation AFRO, organisation non-gouvernementale basée à Genève en Suisse, lance l’AFRO, la première cryptomonnaie panafricaine pour accompagner la croissance et le développement de l’Afrique. Le continent, qui possède déjà une longueur d’avance par rapport aux autres régions du monde dans le domaine du “mobile money”, est prêt à accueillir sa première monnaie numérique. Dans un contexte de multitudes de monnaies locales entravant les échanges et la croissance africaine, l’AFRO se veut une solution fiable, sécurisée et adaptée aux enjeux de développement du continent africain.



L’AFRO, DEDIE AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIETAL DE L’AFRIQUE



Conçues grâce aux progrès de la technologie “blockchain”, les cryptomonnaies ont le vent en poupe partout dans le monde et sont déjà utilisées par des millions de personnes dans leurs échanges. En Afrique où le paiement sur mobile est extrêmement développé, l’utilisation des cryptomonnaies est une véritable révolution. L’intérêt pour cette nouvelle forme de monnaie permettant de réaliser des transactions financières de manière sécurisée, traçable et à faibles coûts ne cesse de croître sur le continent.



Première cryptomonnaie lancée pour l’Afrique, l’AFRO a été conçue pour accompagner la croissance économique du continent et son développement sociétal. Elle vient notamment réduire les coûts de transaction et de transferts de fonds, faciliter les échanges commerciaux entre pays et régions du continent et contribuer à l’inclusion financière des individus et des PME africaines.



Dans un souci de respect de l’environnement, l’AFRO est 100% Proof of Stake (POS), pour ne consommer que très peu d’énergie, tenant compte ainsi des dernières évolutions technologiques de la blockchain.



750 milliards d’AFROS ont été émis le 19 juin 2018 en corrélation avec le PIB et la masse monétaire du continent, soit symboliquement l’équivalent de 600 AFROS par habitant.



LANCEMENT DE L’AFRO COIN AVEC SON COMITE DES FONDATEURS



La gouvernance de la Fondation AFRO s’appuie sur un Comité des Fondateurs, qui s’est constitué pour soutenir et accompagner le développement de la cryptomonnaie « AFRO », et qui regroupe des experts et des personnalités africaines et internationales, autour d’une cause commune, pour le développement économique et sociétal du continent africain.



Ce Comité des Fondateurs a vocation à s’élargir et à rassembler divers représentants du monde économique, politique, financier, digital, culturel, universitaire, institutionnel, de la société civile, à travers l’ensemble du continent africain.



Dans le cadre du lancement de l’AFRO, le Comité des Fondateurs met en place une grande opération de sensibilisation pour permettre au plus grand nombre d’utilisateurs de découvrir et d’expérimenter l’usage de l’AFRO en tant que monnaie panafricaine transrégionale, en offrant aux 200.000 premiers utilisateurs un portefeuille (wallet) avec 50 AFROS.





