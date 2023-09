L'ATCD œuvre pour un Tchad meilleur et tient sa 1re Assemblée Générale Extraordinaire et Consultative

Dans leurs discours, le président du comité d'organisation, M. Mahamat Moussa, et le président de l'ATCD, M. Bakhit Abdoulaye Chaïbo, ont souligné que cette assemblée générale avait pour but de réaliser l'objectif fixé lors de la création de l'association, à savoir maximiser les actions citoyennes en faveur du développement du Tchad et du bien-être de sa population. Ils ont également rappelé que le Tchad faisait face à des décisions cruciales pour son avenir, et que l'ATCD, en tant qu'organe de la société civile, devait jouer un rôle essentiel pour soutenir les projets et les engagements des autorités et des partenaires au développement.



Cette assemblée générale a été l'occasion de réfléchir collectivement et de s'engager à aider les autorités de transition et les partenaires au développement à prendre en compte les besoins et les préoccupations du peuple tchadien, afin de favoriser le développement du pays.



L'ATCD, depuis son lancement officiel le 31 juillet dernier, a réalisé plusieurs activités visant à renforcer sa présence et son impact dans la société tchadienne. Parmi ces réalisations, on peut citer la récompense de M. ALKHASSIM MAHAMAT LAMBO en tant que meilleur citoyen de l'année pour son geste patriotique, la signature d'une convention de partenariat avec l'ONG Voix de la Femme, l'organisation du plus grand Salon de l'Excellence et de l'Orientation des bacheliers de 2023, ainsi que la remise de plantes au Ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre édition 2023.



L'ATCD considère que ces réalisations marquent le début de son engagement en faveur du développement du pays et du bien-être de ses citoyens, et elle reste déterminée à poursuivre ses actions dans cette direction.