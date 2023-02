L'Académie du Raja Club Athletic au Maroc : des infrastructures de pointe pour former les futurs champions

Le directeur général de l'Académie, Hamza Said, a déclaré que cette académie est un don du Roi Mohammed VI en reconnaissance du parcours du Raja Club Athletic lors de la coupe du club en 2013. L'académie héberge uniquement des jeunes répartis sur 4 catégories, à savoir les minimes, les cadets, les juniors et les espoirs, dans 45 chambres doubles réparties sur 4 bâtiments, A, B, C et D.



Le bâtiment A est dédié aux joueurs de l'équipe première, tandis que les bâtiments B, C et D sont dédiés aux cadets, aux juniors et aux espoirs. Il y a également dix chambres simples destinées au personnel technique et médical.