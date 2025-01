L'Allemagne réaffirme son engagement en faveur de la Centrafrique

Engagements de Coopération

Laet laont réaffirmé leur engagement envers une relation bilatérale étroite. Cette déclaration a été faite par, Ambassadeur d'Allemagne auprès de la RCA, lors d'une rencontre avec le Président de la République,, à Bangui.Lors de cette rencontre, l'ambassadrice a souligné que l'Allemagne reste ouverte et active dans divers domaines de coopération avec la RCA. Les axes principaux de cette collaboration incluent :Dr Corinna Frite a exprimé sa satisfaction concernant l'amélioration du niveau de coopération entre les deux États au cours de la dernière décennie. Il est à noter qu'une rupture diplomatique avait été observée pendant plusieurs années entre l'Allemagne et la Centrafrique, mais un renouvellement des relations a eu lieu leà Bangui.Cette rencontre souligne l'importance de la coopération internationale pour le développement et la stabilisation de la République Centrafricaine. Les deux pays semblent déterminés à poursuivre leurs efforts pour renforcer leurs liens diplomatiques et collaborer dans divers domaines d'intérêt commun.