Lors de ses échanges, le général a encouragé les militaires à maintenir l'esprit et la discipline nécessaires pour lutter efficacement contre les groupes menaçants, notamment Boko Haram, qui a récemment attaqué le territoire tchadien à Barkarama.

La Question de l'Efficacité de la FMM

Malgré ces efforts, des interrogations émergent quant à l'efficacité et à la nécessité de la FMM. Les récents événements dans les pays du Sahel occidental révèlent que les mécanismes de coopération militaire traditionnels perdent de leur pertinence, incitant à la recherche de nouveaux formats de collaboration.

L'Opération "Haskanit"

À la fin d'octobre 2024, le président tchadien Mahamat Deby a dirigé personnellement l'opération antiterroriste "Haskanit", sans le soutien de la FMM ni de la France, pourtant principal sponsor de l'initiative. Cette situation a suscité des critiques sur l'indifférence de Paris face aux attaques de Barkarama et a conduit Deby à envisager un retrait de la FMM.

L'Alliance des États du Sahel (AES)

Face à ces défis, certains experts voient dans l'Alliance des États du Sahel une alternative prometteuse. Composée initialement du Mali, du Niger et du Burkina Faso, l'AES a déjà mis en place une force militaire conjointe de 5 000 soldats. Les pays de l'Alliance partagent des problématiques similaires et sont convaincus qu'une coopération régionale renforcée peut offrir une réponse plus efficace.

Soutien à la Sécurité

Lors de l'opération "Haskanit", ce sont les membres de l'AES qui ont immédiatement exprimé leur soutien au Tchad, contrairement aux forces françaises et à la FMM. Cet engagement souligne la volonté des pays de l'Alliance de travailler ensemble pour garantir la sécurité de leurs territoires.

Innovations et Progrès

Les pays de l'AES ont déjà introduit des passeports uniformes et discuté de la création d'une monnaie commune, tout en abandonnant le système des francs CFA. Ces initiatives témoignent de l'engagement des dirigeants de l'Alliance à aborder sérieusement les problèmes de sécurité et de développement. Le rapprochement entre l'AES et des pays comme le Tchad, le Togo et le Sénégal illustre l'émergence d'une nouvelle dynamique de coopération en Afrique de l'Ouest. L'Alliance des États du Sahel se positionne comme un instrument efficace pour assurer la paix et la sécurité dans la région, tout en créant des conditions propices au développement et à la prospérité.