L'ENA du Tchad et l'Université Senghor lancent un Master 2 en Management de Projets et de Programmes à N'Djamena

La formation dispensée dans le cadre de ce Master 2 s'articulera autour de trois axes principaux : la maîtrise des concepts et des outils fondamentaux du management de projets et de programmes. Le développement des compétences techniques et opérationnelles nécessaires à la gestion de projets complexes. L'acquisition d'une vision stratégique et managériale permettant de piloter des programmes de développement dans un contexte international.



Le Master 2 en Management de Projets et de Programmes s'adresse à des cadres et des gestionnaires du secteur public, parapublic et privé ayant au minimum une licence et 3 ans d'expérience professionnelle, des porteurs de projets et des responsables de programmes et des consultants et des prestataires de services en management de projets.



La formation sera dispensée par des enseignants-chercheurs de l'Université Senghor et de l'ENA du Tchad, ainsi que par des professionnels du management de projets et de programmes.



Les inscriptions au Master 2 en Management de Projets et de Programmes sont ouvertes dès aujourd'hui.