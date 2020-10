L’École des champions : Samuel Eto’o attendu à N’Djamena pour la finale.

L’international camerounais Samuel Eto’o, la légende du football africain, sera à N’Djaména ce jeudi 15 octobre 2020, dans le cadre du progamme « L’Ecole des Champions », initié par le tchadien Naïr Abakar, conseiller Jeunesse de l’Union Africaine.



Bourse pour 15 jeunes footballeurs



Le Conseiller à la Jeunesse de l’Union Africaine, Nair Abakar, a procédé, avec son équipe, à des sélections des jeunes talents à N’Djaména (12 et 13 septembre 2020) et en province (18 et 19 septembre à Moundou, 26 et 27 septembre à Mongo). Après cette étape, environ cinquante (50) jeunes viendront défendre leurs talents devant une des idoles du football africain, Samuel Eto’o le jeudi 15 octobre 2020.



Le champion, natif de Douala, participera à la finale du concours de détection de jeunes talents à N’Djaména. A l’issue de cette phase, 15 footballeurs âgés de 10 à 15 ans gagneront des bourses pour intégrer la Kadji Sport Academy au Cameroun pour 2 ans d’études.



Ce programme a le double objectif de développer des échanges interafricains et de promouvoir un modèle d’excellence sportive pour les Jeunes africains. Un partenariat verra le jour pour la construction d’une école de football portant le nom de l’initiative à N’Djamena.