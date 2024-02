L'Engagement de Mahamat Assileck Halata pour un Tchad Propre

L'importance du ministère de l'Aménagement du Territoire se reflète à travers son engagement en faveur de la propreté et de l'assainissement. En effet, le ministre Mahamat Assileck Halata souligne que "le ministère public est le visage de l'État. C'est à travers la salubrité et l'assainissement qu'on constate exactement le sérieux et le travail qui s'y effectuaient".



Pour mettre ses paroles en action, Mahamat Assileck Halata investit personnellement avec ses équipes pour rendre son ministère propre. Armés d'une pelle et d'un râteau, ils travaillent sans relâche pour maintenir les locaux propres et accueillants.



Le Ministre affirme que le Ministère doit donner l'exemple en matière d'aménagement du territoire. Il déclare : "C'est un Ministère qui doit être propre, qui a un grand Ministre avec un grand cours". Cette déclaration témoigne de son attachement à offrir des services publics exemplaires aux citoyens tchadiens.



La journée dédiée à la salubrité est rendue possible grâce à une collaboration fructueuse avec une entreprise locale appelée ANDA. Cette dernière a fourni un Caterpillar ainsi qu'une benne pour faciliter les opérations sur le terrain.



Selon Mahamat Assileck Halata, cette initiative devrait concerner tous les départements ministériels. Il propose même que chaque mois soit consacré à une journée spéciale dédiée à la salubrité afin d'améliorer davantage les services publics offerts aux citoyens.