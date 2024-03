L’Internet africain grandement paralysé depuis le 14 mars

Selon un porte-parole de Vodacom, opérateur majeur en Afrique du Sud, de multiples pannes de câbles sous-marins entre l'Afrique du Sud et l'Europe ont un impact important sur les fournisseurs de réseaux sud-africains. Cette situation affecte également plusieurs câbles le long de la côte ouest de l'Afrique.



Un bilan des liens impactés par cet incident critique montre que la connectivité est rompue entre la côte est de l'Afrique et l'Europe, ainsi qu'entre la côte ouest de l'Afrique et L'Europe. Les câbles tels que Seacom/TGN AAE1 GIE, WACS, Mainone, ACE et SAT3 sont également touchés. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée non plus.



Cette coupure a eu pour conséquence une latence importante dans les connexions Internet au Libéria, au Bénin, au Ghana et au Burkina Faso selon Netblocks. Cloudflare a également observé des perturbations majeures en Gambie, en Guinée, au Libéria, en Côte d'Ivoire ainsi qu'au Ghana, Bénin et Niger.



Cette panne majeure met en évidence les vulnérabilités auxquelles fait face le continent africain dans le domaine des infrastructures numériques. En effet, l'Afrique dépend largement des câbles sous-marins pour sa connectivité internationale.



Cette situation souligne également l'importance d'améliorer les infrastructures technologiques africaines afin d'éviter ces interruptions prolongées qui entravent le développement économique et social du continent.