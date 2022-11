L’OCI condamne l’attaque terroriste au Tchad

Le Secrétariat général de l’Organisation de Coopération Islamique condamne énergiquement l'attaque terroriste, perpétrée ce jour 22 novembre 2022, contre une unité des Forces de défense et de Sécurité tchadienne faisant une dizaine de morts et des blessés.



Le Secrétaire général de l’OCI, Hissein Brahim Taha, adresse ses sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu’au Gouvernement et au peuple tchadiens et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il réitère le soutien sans faille de l’OCI au Tchad dans sa lutte contre le terrorisme et dans ses efforts pour renforcer la sécurité et la stabilité sur le territoire tchadien. Il réaffirme la position de principe de l’OCI qui rejette le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations.