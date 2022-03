L’OCI condamne l'attentat terroriste meurtrier contre un camp militaire au Mali

Le secrétaire général a qualifié l'attaque d'acte odieux et inacceptable et a exprimé la solidarité de l'OCI avec le Gouvernement et le peuple maliens en cette douloureuse circonstance avant de faire part des ses condoléances et sympathie aux familles des victimes au cours de cette tragédie et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés.



Hissein Ibrahim Taha a réitéré la position de principe de l'OCI qui dénonce vigoureusement tout acte de terrorisme et l'extrémisme violent sous ses diverses formes et manifestations.



Trois jours de deuil national



Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a décrété un deuil national de trois jours. Les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics.



Les forces armées maliennes ont neutralisés 47 terroristes tandis que 27 soldats sont morts dans l'attaque contre le poste de sécurité de Mondoro dans la région de Mopti, le 4 mars, a annoncé le gouvernement.



Les forces armées maliennes (FAMA) du poste de sécurité de Mondoro dans le cercle de Douentza ont vigoureusement réagi à une attaque complexe avec de véhicules piégés dans la matinée du vendredi 4 mars 2022 aux environs de 5h30, selon colonel Abdoulaye Maiga, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation.



Le ratissage des forces spéciales immédiatement déployées sur zone a permis de retrouver et de neutraliser 47 terroristes dans la matinée contre un bilan provisoire ami de 27 morts , 33 blessés dont 21 graves évacués sur Sevare, sept portés disparus et des dégâts matériels.



En début d’après midi les FAMa ont poursuivi leur ratissage sur les sanctuaires terroristes en neutralisant 27 terroristes.



Le gouvernement du Mali rassure l’ensemble des populations que le sacrifice ultime consenti par ces dignes fils de la nation ne restera pas vain et que toutes mesures seront prises pour arrêter et traduire devant la justice les auteurs de cet acte ignoble et tragique.