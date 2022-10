L’OCI déplore le changement par la force à la tête de l’État au Burkina Faso

L’OCI a déploré ce nouveau changement par la force à la tête de l’Etat au moment où la communauté internationale, y compris l’OCI, s’est engagée à accompagner le Burkina Faso à conduire une transition politique apaisée devant aboutir à des élections crédibles, libres et impartiales.



Le secrétaire général de l’OCI, Hissein Brahim Taha, a appelé au calme et à privilégier l’esprit de dialogue et de responsabilité pour assurer la sécurité, la stabilité et l’unité ainsi qu’au retour rapide à l’ordre constitutionnel auxquels aspire le peuple Burkinabais. L’OCI se dit engagée à accompagner le Burkina Faso dans cette voie.