L'ONPTA célèbre la diversité culinaire du Tchad lors de la 2ème édition de la Journée Gastronomique

Cette année encore, l'objectif est de faire voyager les papilles des Tchadiens et des étrangers à travers une variété de plats typiques des 23 régions du pays. Des chefs talentueux partageront leurs secrets de cuisine et feront découvrir des saveurs authentiques, souvent méconnues. Les visiteurs pourront ainsi déguster des mets préparés avec des ingrédients locaux, tels que le mil, le sorgho, le poisson du Lac Tchad, ou encore les épices aromatiques.



Au-delà de la simple dégustation, cette journée est l'occasion de valoriser le patrimoine culinaire tchadien et de mettre en lumière le savoir-faire des producteurs locaux. En encourageant les restaurateurs à intégrer les spécialités tchadiennes dans leurs menus, l'ONPTA souhaite faire de la gastronomie un vecteur de développement économique et touristique.



Madame Mahamat Senoussi Khatir, directrice marketing et communication de l'ONPTA, a souligné l'importance de la gastronomie dans la promotion du tourisme : « Le Tchad possède un patrimoine culinaire d'une grande richesse, qui mérite d'être célébré et partagé avec le monde entier. Nous espérons que cette Journée Gastronomique contribuera à faire connaître nos mets, non seulement dans les restaurants locaux, mais aussi à l'international, et ainsi attirer de nouveaux touristes ».