L'ONU appelle à la mobilisation des ressources pour permettre au Tchad de faire face aux multiples crises.

Lors d'une mission conjointe des Représentants spéciaux des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (SRSG) et pour l'Afrique centrale (UNOCA), M. Leonardo Santos Simao a lancé un appel urgent à la mobilisation des ressources.



Contexte

Le Tchad fait face à de multiples crises qui impactent gravement sa stabilité et son développement. M. Simao a souligné l'importance d'un soutien international accru pour aider le pays à surmonter ces défis.



Objectif

L'objectif de cette mobilisation est de renforcer les capacités du Tchad à répondre aux crises humanitaires, sécuritaires et économiques, tout en soutenant les efforts de paix et de développement durable dans la région.



L'appel met en lumière la nécessité d'une coopération renforcée entre les Nations Unies, les pays partenaires et les acteurs locaux pour assurer un avenir stable et prospère pour le Tchad.