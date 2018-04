TCHAD L'ONU félicite le Tchad pour le processus de réforme, et déplore l'absence de l'opposition

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Avril 2018 modifié le 18 Avril 2018 - 21:03









François Loceny Fall a transmis au Chef de l’Etat Idriss Deby Itno, les encouragements et les félicitations du patron de l’ONU pour le processus de réformes engagé par le Tchad. Un processus qui a abouti à l’organisation du forum national inclusif. "Le forum s'est tenu avec succès"



« Nous avons saisi cette occasion, au lendemain du forum qui vient de se tenir avec succès, pour faire le point. Il nous a donné l’assurance pour la mise en œuvre complète de toutes les recommandations du forum et surtout, un des points qui sera dans la nouvelle constitution, la mise en place du cadre permanent de dialogue que nous saluons parfaitement », a indiqué M. Fall, avant de déplorer l’absence au forum, des principaux partis politique de l’opposition.



« Nous avons fait avec le Président de la République le tour intérieur de la situation du pays. Et comme vous savez, les Nations unies ont mis tout en œuvre, nous avons fourni beaucoup d’efforts, pour encourager tous les partis politiques à participer au forum inclusif mais malheureusement l’opposition est restée sur une certaine position. Aujourd’hui, le forum est terminé. Des décisions sont prises qui vont rentrer dans la constitution, nous en prenons acte et nous encourageons le gouvernement tchadien à poursuivre le dialogue afin de ramener tous les fils du pays autour d’un même programme », encourage-t-il.



Le diplomate onusien et le Chef de l'Etat ont fait le tour d'horizon de la situation sous-régionale, notamment en RCA où le concours du Tchad est sollicité. Le représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU a apprécié à sa juste valeur, le rôle de leadership que le Tchad joue dans la lutte contre Boko Haram et le terrorisme de manière globale dans le Sahel.





