L'UDS renouvelle son bureau exécutif

Union des démocrates socialistes (UDS), a organisé, le dimanche 15 octobre à la maison de Média, une assemblée générale extraordinaire, placée sous le thème, "tous ensemble soutenons la transition et l'UDS derrière le parti de la masse le mouvement patriotique du salut (MPS)."



Au cours de cette assemblée générale, l'UDS, a affirmé qu'il apporte sa disponibilité permanente de soutenir, la transition et l'ex parti du défunt Maréchal aux échanges électorales. Également les membres l'UDS ont procédé à un réaménagement de leurs textes fondamentaux et au renouvellement de son bureau, a signalé Mahamat Adam Hissein, le secrétaire général de l'UDS.