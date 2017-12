L'UNDS appelle la communauté internationale à la rescousse pour sauver le Tchad du bord du gouffre

Le secrétaire général de l'Union Nationale pour la Démocratie et le Socialisme (UNDS), Ngarial Wong-Goto, a fait ce vendredi 7 décembre 2017, à la Maison des Quartiers de Chagoua, un point de presse pour lancer un appel pressant aux partenaires nationaux et internationaux afin de plaider le sort du peuple Tchadien qui “s'achemine vers une dérive sous le règne du président Deby”.



L’Union Nationale pour la Démocratie et le Socialisme (UNDS) affirme ne pas avoir vu une crise économique, ni financière mais plutôt une crise de trésorerie car dit-elle, le Tchad a vraiment eu des fonds qui étaient déposés dans son trésor public. Toutefois, les sorties de ces fonds du trésor se font dans l'opacité.



Le secrétaire général de l'Union Nationale pour la Démocratie et le Socialisme (UNDS), Ngarial Wong-Goto accuse le président Deby Itno de prétendre apporter ni de l'or et ni de l'argent au Tchadien, de les récupérer et de les garder jalousement “dans son coffre familial”.



En contrepartie, relève-t-il, Idriss Déby nous déclare quotidiennement la guerre dans notre état d'esprit et notre niveau d'analyse pour survivre.



« Depuis 27 ans, chers compatriotes. Prions pour que le tout puissant Allah nous épargne de l’histoire rwandaise. Deby change l'or, l'argent et la démocratie avec les flatteries, la dictature, le détournement de denier public, ce qui a permis l'instauration du désordre au Tchad », a déploré le SG de l’UNDS.



L'Union Nationale pour la Démocratie et le Socialisme (UNDS) propose, pour sortir le Tchad de cette situation, un dialogue avant le projet du forum des réformes institutionnelles, afin d’établir le planning politique du Tchad et la démission du président Deby pour sauver le Tchad.