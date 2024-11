L'Ukraine veut être le grenier de l'Afrique

Partage de Savoirs et de Produits Alimentaires

Zelensky a souligné l’intention de l’Ukraine de non seulement partager ses produits alimentaires, mais aussi d’offrir ses technologies et savoir-faire en matière de culture et de production alimentaire. Il a exprimé un fort intérêt à accroître les relations avec les pays africains et à renforcer les échanges commerciaux.



"Notre objectif est d’augmenter notre présence politique et économique sur le continent africain," a déclaré Zelensky.





Initiatives de Développement

Le président a également mentionné des initiatives concrètes, telles que l'ouverture de maisons céréalières ou des hubs destinés à stocker divers types de produits alimentaires en provenance d'Ukraine.





Renforcement de la Présence Diplomatique

Depuis le début du conflit, l'Ukraine a intensifié sa présence diplomatique en ouvrant une dizaine d’ambassades, dont sept sont déjà opérationnelles et trois autres en cours d'ouverture.



"C’est une manière de vous envoyer le signal de la volonté de renforcer les relations bilatérales avec les différents pays africains," a affirmé Zelensky.





Cette stratégie vise à établir des partenariats solides et durables avec les nations africaines, tout en répondant aux préoccupations croissantes concernant la sécurité alimentaire sur le continent.