L'Union des jeunes cadres: un acteur clé pour le progrès des femmes au Tchad

La conférence a été animée dans les deux langues officielles du Tchad, à savoir le français et l’arabe. Deux conférenciers ont pris la parole : Mme Hawa Ahmat Djalilab pour la version arabe et Dr. Nanatouma Nicodem Kelma pour la version française.



Tout au long de la séance, ces experts ont mis en lumière le rôle essentiel joué par les femmes dans la société. Ils ont également reconnu les nombreux défis auxquels les femmes sont confrontées pour se faire entendre et ressentir dans le monde.



En conclusion, les panelistes ont unanimement affirmé que les femmes ont la capacité d’accomplir tout ce que les hommes font, que ce soit au niveau familial, sociétal ou politique. Cette conférence a ainsi contribué à renforcer la reconnaissance de l’importance des femmes dans la société tchadienne.