L’Université égyptienne d’Al Azhar offre des bourses d’études au Tchad

Le Grand Imam Dr Ahmed Al-Tayeb, Cheikh d'Al-Azhar Al-Sharif, a annoncé samedi sa décision d'attribuer 12 bourses supplémentaires à des étudiants tchadiens pour étudier la médecine à l'Université Al-Azhar.



L’Université offre annuellement 24 bourses d’étude dans divers domaines.



Le Grand Imam a reçu aujourd’hui le conseiller du chef de l’État tchadien, Dr. Hissein Massar Hissein, en présence de l’ambassadeur du Tchad en Égypte.



« Le président tchadien m'a chargé de superviser l'Université Roi Faycal au Tchad, en plus de mon travail de conseiller à la Présidence. Il m'a recommandé de m’approcher et de suivre l'exemple de votre ancienne université, qui a éclairé le monde jusqu'à ce qu'elle devienne une destination pour les universitaires musulmans de toutes les régions du monde, et d'essayer de mettre en œuvre le même système académique à l'université et d'amener des professeurs à l'université », a déclaré Dr. Hissein Massar Hissein.



Le Grand Imam a exprimé sa gratitude pour le message de remerciements du Président Idriss Deby. Il a souligné qu'Al-Azhar ne ménagera aucun effort pour servir le peuple tchadien.