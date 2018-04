L'accès aux réseaux sociaux bloqué au Tchad

Au Tchad et à la surprise générale l'accès au réseaux et médias sociaux est bloqué depuis le 28 mars. Seul l'accès aux boîtes électroniques est autorisé. Interrogés par Alwihda, les opérateurs économiques entretiennent le flou car leurs réponses sont évasives. Cette vraie fausse nouvelle censure intervient juste quelques heures après la fin du forum qui a fait l'objet des critiques de la part de l'opposition et de la société civile qui l'ont boycotté. Si les premières victimes de cette nouvelle censure sont les paisibles citoyens, les opérateurs vont sans doutes être affectés par un manque important à gagner. Déjà le coût excessif du net au Tchad a poussé une grande partie des usagers à utiliser le service des opérateurs étrangers tel que camtel, nextel et orange..Ceux qui sont restés encore fidèles utilisent des programmes de contournement tel que vpn..pour avoir accès aux réseaux sociaux.