L'ambassade de l'Inde au Tchad célèbre le 76ème anniversaire de la République de l'Inde

Dans son discours, l'ambassadeur de l'Inde auprès de la République du Tchad, Dr. Hifzur Rahman, a rappelé que cette date marque l'entrée en vigueur de la Constitution indienne le 26 janvier 1950. Il a également mis en avant les réalisations de l'Inde dans plusieurs domaines, notamment l'énergie renouvelable, le numérique, l'agriculture et l'espace.



Énergie renouvelable et engagement écologique



L'Inde dispose d'une capacité installée de 200 gigawatts d'énergie renouvelable.



Le pays a lancé le plus grand programme de toits solaires au monde, avec 10 millions de familles inscrites.



Dans le cadre du projet « One Sun One World One Grid », l'Inde coopère avec des pays partenaires pour la connectivité énergétique.



La campagne « Ek Ped Maa Ke Naam » (Un arbre pour la Terre mère) a permis de planter plus d'un milliard d'arbres en 2024.



Leadership dans le numérique



L'Inde possède le deuxième plus grand réseau de télécommunications au monde, avec 1,2 milliard d'utilisateurs de téléphones portables.



Le pays offre le tarif de données le plus bas au monde (16 cents par gigaoctet) et enregistre une utilisation élevée des données (21,3 gigaoctets par mois et par abonné).



Le système de paiement en ligne UPI (Unified Payments Interface) a enregistré 172 milliards de transactions en 2024, soit une augmentation de 46 % par rapport à l'année précédente.



Autosuffisance alimentaire et avancées spatiales



L'Inde est devenue autosuffisante en production de céréales alimentaires dès la fin des années 1960 grâce à des variétés de riz et de blé à haut rendement. Elle nourrit aujourd'hui sa population de 1,4 milliard d'habitants et exporte des céréales dans le monde entier.



L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a réalisé des avancées majeures, notamment l'amarrage de satellites dans l'espace, faisant de l'Inde le quatrième pays à maîtriser cette technologie.



En décembre 2024, l'ISRO a lancé avec succès les satellites Proba-3 de l'Agence spatiale européenne.



Succès sportif et relations avec le Tchad



L'adolescent indien Gukesh Dommaraju est devenu le plus jeune champion du monde d'échecs à l'âge de 18 ans.



Les relations entre l'Inde et le Tchad restent cordoniales et dynamiques, avec une coopération bilatérale et multilatérale constante depuis plusieurs décennies.



Coopération Inde-Tchad



Depuis l'établissement de l'ambassade de l'Inde à N'Djamena il y a 20 mois, les échanges entre les deux pays se sont intensifiés dans divers domaines, notamment le commerce, l'industrie, l'environnement, la santé publique, l'enseignement supérieur et le renforcement des capacités.



Aide humanitaire : En septembre 2024, l'Inde a envoyé une cargaison médicale de 2 300 kg contenant des médicaments essentiels pour sauver des vies.



Bourses d'études : En 2024, l'Inde a accordé 25 bourses à des étudiants tchadiens pour des programmes de licence, master et doctorat dans des domaines tels que les technologies de l'information, la microbiologie, la pharmacie et la cybersécurité.



Formations professionnelles : 15 formations à court terme ont été offertes à des fonctionnaires tchadiens dans des domaines comme la gestion de l'environnement, la cybersécurité et la recherche agricole.



L'ambassadeur a souligné que de nombreux domaines offrent des opportunités illimitées de coopération entre l'Inde et le Tchad, notamment dans la révolution numérique, l'amélioration des services publics, l'éducation et la santé. L'Inde est prête à partager son expertise pour soutenir le développement du Tchad et renforcer les liens entre les deux nations.