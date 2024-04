L'ambassadeur Mahamat Abdelrassoul honoré par le roi Mohammed VI après 9 ans de service au Maroc

Abdellatif Erroja, ambassadeur de Sa Majesté le roi Mohammed VI à N'Djamena, a souligné que cette décoration royale était un signe de haute reconnaissance des efforts de l'ambassadeur Abdelrassoul pour renforcer les relations entre le Maroc et le Tchad. "C'est un grand honneur pour moi personnellement, compte tenu de la longue période pendant laquelle nous avons travaillé ensemble, lui à Rabat et moi à N'Djamena, pour promouvoir les liens séculaires entre nos deux pays," a-t-il ajouté.



De son côté, l'ambassadeur Mahamat Abdelrassoul a exprimé sa profonde gratitude envers le roi Mohammed VI et les autres autorités marocaines pour leur collaboration franche et fructueuse ainsi que pour les facilités accordées tout au long de sa mission en tant que premier ambassadeur du Tchad au Maroc. Il a souligné que ses années passées au Maroc resteraient à jamais gravées dans sa mémoire. "En cette après-midi, empreinte d'émotion qui couronne mon séjour au Maroc par cette distinction, je quitte mes fonctions d'ambassadeur avec le cœur rempli de reconnaissance envers le peuple marocain et ses dirigeants," a-t-il poursuivi.



Pour rappel, l'ambassadeur Mahamat Abdelrassoul est un éminent fonctionnaire d'État, avec une longue et riche carrière diplomatique. Il a été nommé en 2013 premier ambassadeur de la République du Tchad au Royaume Chérifien, après avoir occupé plusieurs postes de haut niveau à la présidence de la République tchadienne et au ministère des Affaires étrangères.