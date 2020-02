L’annonce des lauréats du Middle East Stevie Awards 2020

Les Middle East Stevie Awards récompensent plusieurs organisations dans 12 marchés notamment au Bahreïn, en Egypte, en Inde, en Irak, en Jordanie, au Koweït, à Oman, au Pakistan, en Arabie saoudite, en Tunisie, en Turquie et aux Émirats arabes unis. En effet, plusieurs centaines de nominations concernant des innovations dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord ont été analysés par les jurys cette année et dans 21 catégories telles que le prix d'excellence en innovation des produits et services, le prix de la gestion innovante et le prix de l'innovation dans les sites Web des entreprises, et ceux parmi d’autres. Tous les lauréats des prix Stevie seront honorés dans le cadre d’une soirée de gala de remise des prix à Waldorf Astoria à Ras el Khaïmah aux Émirats arabes unis, le 21 mars 2020.



Le grand trophée Stevie Award revient à Dubaï ainsi qu’à Istanbul.



Les vainqueurs des deux grands ou meilleurs spectacles du Stevie Award qui ont été annoncés aujourd’hui ne sont autre que la compagnie Boehringer Ingelheim et Dubai Health Authority.



La compagnie Boehringer Ingelheim, d’Istanbul, Turquie, est la gagnante du Grand Stevie pour la catégorie « Organisation de l’année ». Cette grande compagnie pharmaceutique qui a remporté six prix d’or, deux d’argent et un de bronze, se place en haut du classement dans la compétition 2020.

La nomination de Dubai Health Authority « Biomarqueurs de biopsie liquide diagnostiques et pronostiques pour l'asthme », un gagnant du prix d’or Stevie pour l’innovation médicale/dentaire, qui a remporté le meilleur résultat général du jury parmi toutes les nominations de la compétition 2020, et ainsi le Grand Stevie Award pour le meilleur résultat de l’année.

Les vainqueurs des nombreux prix Stevie d’or, d’argent, et de bronze comprennent :



Akenerji , Istanbul, Turquie ;

Birevim , Istanbul, Turquie ;

Çelebi Aviation Holding , Istanbul, Turquie;

DHL Express Arabie saoudite , Al Khobar;

Digitallica , Istanbul, Turquie ;

Dubai Health Authority , Émirats arabes unis ;

Dubai Public Prosecution , Émirats arabes unis ;

Geneva Centre for Human Rights Advancement and Global Dialogue , Dubaï, Emirats arabes unis;

KARM consultants juridiques , Ras-El Khaimah, Émirats arabes unis ;

Ministère de l’industrie, du commerce, et de l’approvisionnement de la Jordanie , Amman ;

Ministère de l’intérieur , Manama, Bahreïn ;

Petrol Ofisi , Istanbul, Turquie ;

Relations publiques et événements phénoménaux , Djeddah, Arabie saoudite ;

Pixelate Creative , Istanbul, Turquie ;

Autorité de transport de Ras el Khaimah , Ras El Khaimah, Émirats arabes unis ;

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. , Istanbul, Turquie ;

Vitamin Marketing Services , Istanbul, Turquie ; et

Ziraat Bankasi , Ankara, Turquie, parmi d’autres.

Les gagnants du Stevie Award d’argent et de bronze sont disponibles sur le site Web suivant : http://MENA.StevieAwards.com.



La cérémonie de remise des prix 2020 se tiendra le 21 mars



Les Stevie Awards sont organisés pour être le premier prix d’affaires au monde, conférant la reconnaissance pour ses réalisations dans le milieu du travail durant les 18 années passées dans des programmes notamment l’International Business Awards et le Stevie Awards pour les femmes dans le monde des affaires. Le nom « Stevie » est dérivé du mot grec « couronné ».



Il est à noter que plus de 70 responsables dans le monde ont participé à quatre jurys afin de déterminer les gagnants du Stevie Award d’or, d’argent et de bronze. En effet, les vainqueurs Stevie recevront leurs prix dans le cadre d’une soirée de gala de remise des prix à l’hôtel Waldorf Astoria à Ras el Khaïmah aux Émirats arabes unis le samedi 21 mars. Les billets pour l’évènement sont disponibles à vente.



Michael Gallagher, fondateur et directeur exécutif du Stevie Awards, annonça : « Nous sommes ravis que notre nouveau programme Middle East Stevie Award a eu autant de succès au cours de sa première année. En effet, nous nous réjouissons du nombre et de la variété des organisations qui ont présenté leurs candidatures et nous déclarons ainsi que nous avons mis en place une bonne liste de gagnants. Nous sommes impatients de les honorer à RAK le 21 mars. »