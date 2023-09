L'appel du Tchad à l'ONU : coordonner les efforts pour réaliser les ODD

Le ministre tchadien des Affaires Étrangères, Mahamat Saleh Annadif, a participé à un événement lors de la 78ème session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, mettant l'accent sur la réponse humanitaire et le développement intégré. Il a souligné les défis complexes que le Tchad rencontre dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), en raison de crises politiques, sécuritaires, humanitaires, de menaces terroristes, de changements climatiques, de la pandémie de COVID-19, et de la conjoncture économique mondiale.



Le ministre a mis en avant les efforts du Tchad pour atteindre les ODD, notamment grâce à un plan national de développement quinquennal. Toutefois, il a souligné la nécessité d'une réponse coordonnée combinant l'urgence humanitaire et le développement durable. Il a également appelé à une mobilisation adéquate de ressources financières pour soutenir cette approche intégrée.



La crise politique et militaire au Soudan a également eu un impact sérieux sur le Tchad, entraînant un afflux massif de réfugiés et de retournés tchadiens. Les efforts du Tchad pour faire face à cette situation ont eu un coût considérable, mettant en péril la réalisation des ODD. Le ministre a insisté sur l'importance du soutien des partenaires internationaux pour la concrétisation des engagements pris et pour aider le Tchad à atteindre ses objectifs de développement durable d'ici 2030.