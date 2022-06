L’artiste tchadien Ghis B sur la playlist de Rfi musique

Sortie dans la video d'annonce des titres en début d'émission sur la plateforme digitale de RFI musique, le son "Molo molo" de Ghis B, en feat avec Wassa fams fait un buzz de plus aujourd’hui. Un honneur pour son manager et producteur qui réagit.



Sur afro club, dans le Hit des platines de ce 21 juin, figure un tchadien. Ghis B dans la catégorie de Aya NAKAMURA. Exploit selon Kandenoji NJETEIN, le producteur manager ďe Ghis B qui ne cesse d’exprimer sa satisfaction du travail de son artiste. Il clame sereinement que la vision de Homeland Empire, son label, est d'aller plus loin que cette concurrence locale.



Pour Kandenoji NJETEIN, figurer sur la Playliste de RFI musique est un bon départ. Du coté de son artiste Ghis B, l'ambition se booste après chaque pas vers le summum.



« Ma fierté c'est de faire representer le Tchad par mon artiste plus haut qu'ici. Ghis B, à travers Homeland Empire, porte le drapeau du Tchad. N'est ce pas cela la révolution musicale ? Vive la new school power, vive nos ambitions, la révolution est en marche », a declaré Kandenoji NJETEIN, promoteur du festival New School Power et par ailleurs fondateur du label de production musicale.