L'avenue "Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno" inaugurée à Ati

Le secrétaire général de la province du Batha a inauguré jeudi l'avenue "Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno" à Ati.



Le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, a rappelé que la date du 28 janvier 2021 coïncide avec la tenue dans la ville du pré-congrès provincial d'investiture du candidat du parti MPS à l'élection présidentielle d'avril 2021.



Abakar Moussa Kaïdallah s'est félicité des annonces du chef de l'État pour le développement de la province du Batha lors de sa visite en décembre 2020 à Ati.



Présidant la cérémonie, le secrétaire général de la province du Batha, Saleh Hagguar Tidjani, a remercié le maire d'Ati et ses proches collaborateurs pour leur engagement à donner une bonne image à la ville. Il a exhorté à l'unité et à la persévérance.



Selon lui, "cet événement d'une importance capitale traduit le soutien que la population du Batha réserve à l'homme de la paix le Maréchal du Tchad pour sa politique de développement et d'unité".