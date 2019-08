L'intelligence artificielle façonne-t-elle l'avenir des logiciels ERP ?

Sans aucun doute, oui ! Dans un avenir prévisible, l'intelligence artificielle ou IA aura un impact profond sur presque tous les logiciels disponibles sur le marché, y compris les systèmes ERP (Enterprise Resource Planning), sous une forme ou une autre. L'IA dans l'ERP va affecter l'essence même des opérations commerciales contrôlées par le système.



Alors que la technologie de l'intelligence artificielle n'en est encore qu'à ses balbutiements, le nouvel apprentissage machine fait de sérieuses vagues sur le marché du logiciel et fait des percées dans les applications de gestion d'entreprise, leur conférant ainsi le pouvoir d'une structure de gouvernance supérieure.



Selon Gartner, d'ici 2020, 30 pour cent de toutes les entreprises utiliseront l'intelligence artificielle (IA) pour augmenter au moins un de leurs principaux processus de vente.



Incidence de l'IA sur les industries



L'intelligence artificielle a le potentiel d'apporter des changements à grande échelle dans les entreprises, où les données clients et opérationnelles sont primordiales pour l'entreprise. Naturellement, il est injuste de cibler un secteur d'activité à la verticale.



Cela étant dit, et chaque industrie a sa part de bénéfices, l'impact de la nouvelle technologie est le plus important dans les secteurs à forte intensité de processus et de données, qui dépendent le plus des prévisions futures établies sur la base d'informations historiques.



L'intelligence artificielle peut aider les entreprises à organiser un grand volume de données et à transformer une limitation en opportunité. L'intelligence artificielle offre d'énormes possibilités d'accroître les capacités humaines dans toutes les industries. La technologie transforme les systèmes par la créativité et l'agilité.



L'IA dans l'industrie manufacturière



L'industrie manufacturière utilise déjà des outils de réalité augmentée et d'analyse prédictive. Avec l'introduction de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine, ces entreprises peuvent faire un saut dans l'avenir numérique afin d'optimiser au mieux leurs processus.



La technologie AI augmente l'efficacité de fabrication pour assurer une production plus rapide en moins de temps. De l'entretien préventif planifié à toutes les autres opérations effectuées dans n'importe quelle usine de fabrication, l'IA les révolutionnerait et les rendrait plus efficaces et moins sujets aux erreurs.



L'IA dans le commerce de détail



L'IA apporterait des changements dans la façon dont les commerces de détail fonctionnent aujourd'hui. Elle permettrait aux détaillants d'utiliser les fonctionnalités de réalité augmentée et virtuelle dans la publicité. Introduire la visualisation immersive du catalogue de produits afin d'améliorer considérablement l'expérience des consommateurs avec les produits avant même qu'ils ne les achètent.



Dans un avenir proche, les chatbots dans les magasins de détail auraient amélioré les capacités de conversation. Ils seraient en mesure de saisir les émotions et l'humeur des clients, sur la base de laquelle fournir des réponses émotionnelles. En bref, l'intelligence artificielle vous permettrait d'offrir des réponses parfaitement personnalisées aux questions de vos clients et d'améliorer considérablement leur fidélité.



À quoi ressemblerait un système ERP à IA ?



L'intelligence artificielle est appelée à transformer l'avenir des solutions ERP. La nouvelle technologie d'apprentissage machine qui semble imiter les actions humaines influencerait les entreprises, peu importe leur taille ou leur industrie.



L'IA en tant que partie intégrante de votre système ERP affecterait l'essence même des opérations quotidiennes. La technologie intelligente reconnaît le comportement de l'utilisateur et exécute automatiquement les tâches routinières qu'il effectue en un clin d'œil tout en maintenant un niveau de précision sans précédent.



Afin de faire l'expérience de ce progrès, vous devez réviser les stratégies technologiques actuelles de votre entreprise et être prêt à faire face au changement et à vous adapter aux développements.



L'intelligence artificielle transforme la façon dont fonctionne l'ERP



L'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes ERP en fait des outils de gestion d'entreprise plus puissants. Voici les trois principaux avantages de cette nouvelle technologie :



Identifier les problèmes avant même qu'ils ne surviennent



L'intégration de l'intelligence artificielle améliore les capacités de prévision d'un logiciel ERP. Il inclut des algorithmes avancés qui permettent de rechercher et d'analyser les ensembles de données massifs collectés dans le système ERP, d'identifier les tendances et de faire des prédictions sur les périodes à venir.



Ainsi, un système basé sur l'intelligence artificielle est capable d'identifier ou de détecter les problèmes éventuels, ce qui permet aux utilisateurs de se préparer à l'avance et même de les prévenir.



Les systèmes ERP gérés par AI vous permettent de libérer le potentiel caché de vos données d'entreprise et de les utiliser pour gérer les fonctionnalités avec une efficacité optimale.



Automatise les tâches de routine grâce à l'intelligence du système



Vous devez suivre une méthodologie définie tout en exécutant une tâche donnée au sein de votre système ERP. Les outils d'IA peuvent fonctionner de la même manière.



Pour cela, un système d'IA doit être programmé avec un ensemble de règles régissant chaque action. La technologie est suffisamment intelligente pour appliquer ces règles assignées afin de prendre des décisions précises et en même temps beaucoup plus rapides que n'importe quel humain.



Par conséquent, les systèmes ERP basés sur l'intelligence artificielle automatisent les responsabilités courantes et les rendent aussi faciles que possible, libérant ainsi le temps précieux de vos employés pour qu'ils puissent se concentrer sur les tâches qui augmenteraient la rentabilité de votre entreprise.



Améliore l'expérience utilisateur grâce à l'interaction



L'une des principales fonctions de la technologie de l'IA est de fournir des sorties intelligentes basées sur les intrants humains.



Le système d'intelligence artificielle peut lire les données historiques et apprendre des schémas comportementaux antérieurs des utilisateurs. Ainsi, les applications ERP à intelligence intelligence artificielle offrent une expérience largement personnalisée à l'utilisateur et fonctionnent plus rapidement et de manière plus utile.



Bien que l'intelligence artificielle ne soit pas complètement arrivée. Il va faire partie des systèmes ERP en un rien de temps ! Vous devez donc être prêt pour cette adaptation si vous voulez que votre entreprise soit durable et compétitive dans les années à venir.