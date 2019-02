L'opposant Kebzabo appelle les jeunes à "braver la peur pour libérer le Tchad"

Le leader du parti Union nationale pour la démocratie et le renouveau (UNDR), Saleh Kebzabo a appelé ce samedi 16 décembre les jeunes à "braver la peur afin de participer à la lutte de la libération complète du pays". Il a pris la parole au cours du 5ème congrès ordinaire de l'Union des Jeunes pour le renouveau (UJR).



Saleh Kebzabo a estimé que l’Agence Nationale de Sécurité (ANS) constitue une "gangrène" pour les partis politiques de l’opposition démocratique.



Il a qualifié de "honteux" l'intervention française au nord du Tchad contre les rebelles de l'UFR. « Il est honteux de demander une intervention militaire française, 50 ans après l’indépendance de notre pays pour se maintenir au pouvoir. Deby a réduit à la bassesse la prouesse de notre armée qui a fait ses preuves dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, jusqu’à aller demander l’intervention de la France pour stopper la progression fulgurante des rebelles Tchadiens", selon Kebzabo.



D'après lui, "c’est une honte nationale. Nous allons chercher à laver cet affront infligé à notre pays, un jour. Les partis de l’opposition qui ont condamné l’intervention militaire française dans un conflit interne et qui ont refusé de suivre la voix du mensonge, celle du gouvernement, sont qualifiés de terroristes. Ils veulent nous terroriser pour nous amadouer et cela ne marche pas avec nous ».



L'UJR a, pour sa part, encouragé ses membres à s’armer de courage pour atteindre les objectifs du changement démocratique et a demandé à l'UNDR de former les jeunes à l’idéologie du Parti et à la social-démocratie.