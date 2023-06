LAHAM TCHAD organise une session de formation à Moundou pour améliorer la qualité de la viande

Dans le souci de rendre opérationnel le Complexe Industriel des Abattoirs du Logone, afin de fournir de la viande de qualité à la population tchadienne, la société LAHAM TCHAD organise, le 30 mai 2023 à Moundou, une session de formation de 5 jours à l'intention des manipulateurs de viande de la ville de Moundou.



L'occasion a été saisie par le chef de projet de LAHAM TCHAD, M. MBAÏNDIGATOLOUM FIELE MOLÉLÉ, lors de son discours d'ouverture, pour souligner que le CIAL a été construit et équipé grâce au financement propre de l'État tchadien. Son objectif est de fournir de la viande de qualité répondant aux normes internationales pour le ravitaillement de la sous-région. Afin d'atteindre cet objectif, le complexe doit s'appuyer sur un personnel compétent et qualifié. C'est pourquoi le chef de projet exhorte les formateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de bien préparer les participants. Cette première phase de formation prévoit le recyclage de 25 bouchers de niveaux disparates, dans le but de les familiariser avec les techniques de bonnes pratiques de boucherie.