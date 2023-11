La 4G+ de Moov Africa Tchad reconnue comme l'internet le plus rapide du pays

En tant que lauréat des OOKLA SPEEDTEST AWARDS, Moov Africa Tchad confirme sa position de leader dans la catégorie et assure la meilleure performance et qualité de réseau Internet mobile au Tchad pour les deuxième et troisième trimestres de 2023, grâce à sa technologie 4G+.



Rejoindre Moov Africa, c'est choisir l'expérience de l'internet le plus rapide au Tchad. Avec la 4G+ de Moov Africa, profitez de téléchargements rapides de contenus multimédias. Naviguez aisément sur les réseaux sociaux et regardez vos vidéos sur YouTube, Facebook et TikTok avec confort grâce à la fluidité et la stabilité de la connexion Moov Africa.



N'attendez plus, rejoignez Moov Africa pour bénéficier de la connexion internet la plus rapide et la plus fiable, certifiée par OOKLA. Moov Africa vous invite dans un nouveau monde de connectivité.