La BAD accorde plus de 67 millions $ à Madagascar pour relancer son économie et améliorer le secteur énergétique

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a accordé, le 20 septembre 2024 à Abidjan, un prêt de 67,3 millions de dollars américains à Madagascar pour mettre en œuvre la première phase de son programme d’appui à la gestion financière et à la résilience économique pour la période 2024-2025.



Ce prêt du Fonds africain de développement, guichet concessionnel du Groupe de la Banque, comprend un financement de la Facilité d’appui à la transition.



« Le programme vise à contribuer à la création des conditions favorables à une croissance économique forte et inclusive par le renforcement de la gouvernance économique et financière et l’amélioration de la résilience économique », a indiqué Adam Amoumoun, responsable du bureau pays de la Banque africaine de développement à Madagascar. « Il appuie les autorités malgaches dans la mise en œuvre des réformes prioritaires de la Politique générale de l’État (PGE) 2024-2028 et la Nouvelle politique énergétique (NPE) de Madagascar pour 2015-2030. Il permettra ainsi de remédier au déficit d’investissement par l’élargissement de l’espace budgétaire en dégageant des ressources supplémentaires pour la relance économique, tout en améliorant la gouvernance du secteur de l’énergie », a-t-il précisé.



Le programme prévoit d’appuyer le déploiement du Système d’administration fiscale intégré (SAFI) en vue de moderniser la gestion des taxes, de dématérialiser les opérations fiscales, de faciliter la collecte des recettes et la gestion des contribuables, et de lutter contre la fraude fiscale. Il soutiendra aussi la création d’un registre national des bénéficiaires effectifs des personnes morales et constructions juridiques afin d’identifier les personnes physiques contrôlant réellement les entreprises et de faciliter les enquêtes en cas de corruption.



S’agissant de l’amélioration de la gouvernance du secteur énergétique, le programme prévoit de soutenir le Plan d’actions de la JIRAMA (entreprise publique de services d’électricité et d’eau à Madagascar) et d’amélioration de la performance technique et financière à court terme afin de réduire les transferts de l’État en direction de la JIRAMA.



Le programme bénéficiera en priorité à la population malgache en créant un meilleur cadre réglementaire de promotion des investissements et de développement de projets en partenariat public-privé (PPP), ainsi qu’une meilleure gouvernance sectorielle, notamment dans l’énergie. Cela permettra d’améliorer le climat des affaires et d’attirer les investissements dans les secteurs créateurs d’emplois.