AFRIQUE La BAD et la Libye renforcent leur coopération et signent des accords de financement

Alwihda Info | Par Afdb - 26 Novembre 2023



Les dons comprennent une aide d'urgence d’un million de dollars qui sera canalisée par l'intermédiaire du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) en collaboration avec le gouvernement libyen.

La Banque africaine de développement a signé trois accords d'assistance technique sous forme de dons avec le gouvernement de la Libye, réaffirmant ainsi son engagement envers ce pays d'Afrique du Nord.



Les accords ont été signés à Tripoli, la capitale libyenne, le 21 novembre 2023, au premier jour de la mission de consultation d'une délégation de haut niveau de la Banque africaine de développement, conduite par Mme Malinne Blomberg, directrice générale adjointe pour la région Afrique du Nord et cheffe de bureau pays pour la Libye.



Les dons comprennent une aide d'urgence d’un million de dollars qui sera canalisée par l'intermédiaire du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) en collaboration avec le gouvernement libyen. Ce don servira à acheter et à fournir des produits essentiels tels que des kits de lavage et d'hygiène et à fournir du matériel d'urgence pour des espaces d'apprentissage temporaires et des salles de classe réhabilitées. Cette mesure était devenue nécessaire et a été rapidement mise en place par la Banque à la suite des inondations catastrophiques de Derna qui ont dévasté l'est du pays. Les trois parties à l'accord ont convenu de mettre rapidement les fonds à la disposition des personnes les plus touchées, en particulier les femmes et les enfants.



Lors de la cérémonie de signature, Mme Blomberg a exprimé le soutien de la Banque au peuple libyen dans ses efforts de reconstruction après les inondations. Khalid El Mabrouk, ministre des Finances de la Libye, a remercié la Banque pour sa réponse rapide. « Nous sommes reconnaissants à la Banque africaine de développement pour son soutien, en particulier pour la rapidité et l'efficacité dont elle a fait preuve pour approuver ces dons. Le partenariat avec la Banque a toujours été solide et déterminant pour faire avancer le programme de développement des autorités libyennes, et nous apprécions l'aide apportée par la Banque dans la préparation et la mise en œuvre de projets d'importance stratégique pour la Libye », a-t-il souligné.



Michele Servadei, représentant de l'UNICEF en Libye, a déclaré que ces fonds seraient cruciaux pour la réponse d'urgence aux inondations. « Grâce à ce soutien, l'UNICEF pourra se concentrer sur l'approvisionnement en eau potable, la promotion de l'hygiène et le contrôle de la qualité de l'eau, ainsi que sur les fournitures nécessaires à la réouverture des écoles et à la mise en place de services psychosociaux. Je pense que cela marque une étape importante dans un partenariat très fructueux entre les deux organismes », a-t-il déclaré.



Les deux autres accords d'assistance technique, financés grâce aux ressources du Fonds d'assistance technique des pays à revenu intermédiaire de la Banque, comprennent un accord visant à aider le gouvernement à élaborer la première stratégie de sécurité alimentaire et de nutrition pour la Libye et à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement alimentaire face aux chocs externes tels que le changement climatique. Le second, qui fait suite aux discussions entre la Banque africaine de développement et le ministère libyen des Finances sur le programme de réforme de la gestion des finances publiques du gouvernement, vise à faciliter la mise en œuvre du Système intégré d'information relatif à la gestion financière.



Mme Blomberg a réitéré l'engagement de la Banque envers la Libye, ajoutant que « l'amélioration du bien-être général et de la qualité de vie de la population libyenne grâce à une approche stratégique et durable de l'alimentation est en tête des priorités de la Banque ; il est tout aussi crucial de renforcer la capacité de gestion des finances publiques du gouvernement libyen, grâce à la numérisation des processus financiers nationaux pour plus d'efficacité et de transparence ».



La délégation, qui comprenait également Mme Yasmine Eita, chargée de programme pays ; Mme Kaouther Abderrahim, économiste pays pour la Libye ; et M. Ibrahim Abdel-Ati, chargé des finances mixtes, a effectué sa mission dans le pays du 21 au 24 novembre 2023, période pendant laquelle elle a engagé avec le gouvernement libyen des discussions sur les nouvelles initiatives et les nouveaux projets proposés par la Banque pour 2024.





Dans la même rubrique : < > Le Burkina Faso proche de l'autosuffisance alimentaire avec le périmètre irrigué de Yitenga Mali : ​le président de la transition donne des orientations au nouveau gouverneur de Kidal Usine de raffinerie d’or : les premiers lingots "made in Burkina" dans 11 mois Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)