La BAD soutient le projet ambitieux du Tchad pour développer le secteur de l'élevage

Le projet, qui est estimé à un coût total de 13,55 milliards de FCFA, se compose de trois principales composantes : l'augmentation de la production et de la productivité du bétail, l'amélioration des valeurs ajoutées des chaînes de valeur de la viande et du lait, ainsi que la coordination du projet.



Plusieurs actions seront entreprises dans le cadre de ce projet. Cela inclut le soutien à 200 groupements d'éleveurs, la création de 50 boucheries modernes, de 30 mini-unités de transformation de viande et de 14 étals de vente de viande fraîche et séchée. De plus, 80 groupements de femmes transformatrices recevront des kits de fumage et de séchage de viande. Environ 7 500 producteurs seront formés pour améliorer la gestion de leurs troupeaux, et 1 480 hectares de cultures fourragères, y compris ligneux, seront mis en place. Des partenariats commerciaux seront également établis grâce à 100 conventions d'alimentation régulière des abattoirs en animaux de qualité. De plus, des efforts seront déployés pour faciliter l'exportation de viande vers six pays voisins.



La Banque Africaine de Développement (BAD) soutient activement ce projet, soulignant son engagement à accompagner la République du Tchad dans ses efforts de développement socio-économique, en particulier dans le secteur de l'agriculture, pour assurer une sécurité alimentaire durable. La BAD reconnaît l'importance d'investir dans l'augmentation de la productivité agricole et les infrastructures agricoles adaptées au climat pour faire de l'Afrique un grenier mondial.



Le secteur de l'élevage joue un rôle crucial dans l'économie tchadienne, représentant 53% du produit intérieur brut (PIB) du secteur rural. Il occupe également 40% de la population active et assure les moyens de subsistance de plus de 70% de la population rurale. L'exportation du bétail constitue la principale source de revenus non pétroliers du pays, avec environ 700 000 têtes exportées chaque année vers les pays de la sous-région.



Dans ce contexte, le gouvernement, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers reconnaissent l'importance d'investir dans les chaînes de valeur de l'élevage. Le projet PAPCV-VL vise à répondre à cette nécessité urgente en ciblant 500 entreprises et coopératives de transformation, avec un impact direct sur 7 500 bénéficiaires, soit 45 000 personnes, dont au moins 60% de jeunes et de femmes.



Les actions du projet encourageront l'innovation à travers l'amélioration génétique, la santé animale, l'alimentation du bétail, ainsi que les partenariats commerciaux et les co-entreprises avec les organisations d'éleveurs. De plus, le projet favorisera les investissements privés à grande échelle dans le secteur de l'élevage et contribuera à renforcer la sécurité alimentaire et la santé publique en fournissant des produits animaux salubres et de qualité.



Ce projet marque une étape importante pour le secteur de l'élevage au Tchad et ouvre de nouvelles perspectives d'investissement pour la BAD, les autres partenaires financiers et le secteur privé. La secrétaire d'État à l'élevage et aux productions animales, Mme Fatime Kodbe, a souligné que le financement principal du projet, d'un montant de 17 millions d'unités de compte, soit environ 13 milliards de FCFA, est fourni par la BAD. Le projet couvrira sept provinces réparties en deux pôles : l'Ouest (Chari Baguirmi, Hadjer Lamis, Commune de N'Djamena) et le Sud (Logone Occidental, Logone Oriental, Mandoul, Tandjilé).



Le Projet d'Appui à la Productivité et à la Compétitivité des Chaînes de Valeur Viande et Lait au Tchad est en parfait accord avec la politique gouvernementale. Sa mise en œuvre permettra d'améliorer durablement la contribution du secteur de l'élevage à l'économie nationale en renforçant la productivité et la compétitivité des chaînes de valeur de la viande et du lait.