La Banque Mondiale salue les progrès du Tchad dans le secteur de la santé et s'engage à poursuivre son appui

Boubacar Sioki Walbani a salué l'engagement du gouvernement tchadien dans l'amélioration du système de santé. Il a mentionné qu'une mission précédente avait remis trois centres de santé construits sur le site du camp de réfugiés de Farchana, à l'Est du pays. Six autres centres ont été aménagés, avec une dizaine d'autres en cours de finalisation d'ici la fin de l'année. Ces infrastructures visent à améliorer la prise en charge sanitaire des réfugiés et à renforcer la protection sociale.



Évaluation des Projets

La mission prévoit également une descente dans les provinces du sud pour évaluer les activités réalisées dans le cadre des projets financés par la Banque Mondiale. Dabsou Guidaoussou, secrétaire général du ministère de la Santé publique, a souligné l'importance des projets Swedd et PRSMI, mettant en avant les actions réalisées, notamment la formation des sages-femmes, qui a considérablement amélioré la couverture des accouchements assistés.



Reconnaissance et Plaidoyer

Le ministre Abderahim a exprimé la reconnaissance du gouvernement à la Banque Mondiale pour son soutien au secteur de la santé, notamment durant la crise dans l'Est du pays. Il a mentionné les dispositifs de surveillance épidémiologique mis en place pour faire face aux épidémies potentielles et a plaidé pour le renforcement des capacités du personnel de santé ainsi que le recrutement d'agents de santé pour mieux répondre aux besoins de la population.



Le ministre a également évoqué la situation des populations nomades, suggérant l'installation de cliniques mobiles pour faciliter la prise en charge sanitaire, en particulier pour les femmes et les enfants, face aux maladies d'origine zoonotique. Il a insisté sur l'importance d'un concept de "une seule santé" pour renforcer les interventions dans ce domaine.