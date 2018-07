AFRIQUE La Banque africaine de développement crée le prix Tonia Kandiero pour l’excellence en leadership

9 Juillet 2018

Le prix entend distinguer un membre du personnel de la Banque qui aura démontré un vrai talent pour guider et inspirer les autres.





« Le prix Tonia Kandiero devrait renforcer une culture du professionnalisme, de l’innovation et de l’excellence en matière administrative et de management, des qualités que Mme Kandiero incarnait, a déclaré Akinwumi Adesina. Le prix pour l’excellence en leadership offre l’occasion de reconnaître, d’encourager et de favoriser les talents de leadership à tous les niveaux de la Banque ».



Akinwumi Adesina a qualifié Tonia Kandiero de véritable leader et d’exemple, qui personnifiait un niveau d’excellence rare. Et de rappeler sa vision stratégique et sa passion pour la mission de la Banque, soulignant que ceux qui ont eu à travailler à ses côtés se souviennent encore de son dévouement et de son efficacité discrète. Ce prix entend identifier et gratifier les membres du personnel de la Banque qui suivent ses traces en portant des idées novatrices, en remettant en cause le statu quo lorsque nécessaire et en incitant les autres à faire de même.



Née au Malawi, Tonia Kandiero a travaillé dans toute l’Afrique australe dans le secteur public, en milieu universitaire et au sein d’institutions financières internationales. Avant sa nomination au poste de directrice générale de la Banque pour la région de l’Afrique australe, elle a occupé les fonctions de représentante résidente en Tanzanie, chargée de gérer l’un des plus gros portefeuilles bénéficiaires du



Universitaire et chercheure de formation, Tonia Kandiero a rejoint la Banque en 2007 comme chercheure-économiste principale. De 2007 à 2009, elle a occupé le poste de chercheure-économiste principale au bureau de l’économiste en chef de la Banque. De 2009 à 2011, elle a travaillé comme macro-économiste en chef, mettant l’accent sur la préparation et la mise en œuvre du premier document de la Banque sur la stratégie d’intégration régionale ainsi que sur des travaux à caractère macroéconomique et sectoriel relatifs aux échanges commerciaux et à l’intégration régionale.



Avant de rejoindre la Banque, Tonia Kandiero avait exercé au Trésor national de l’Afrique du Sud comme directrice de la politique commerciale et de la politique macroéconomique, puis en tant que directrice de la politique de développement global et de l’économie internationale. Au département de la Trésorerie de l’Afrique du Sud, elle a eu à analyser les questions commerciales nationales, régionales et multilatérales, et à gérer les relations de l’Afrique du Sud avec les institutions financières internationales.



Tonia Kandiero a obtenu sa licence en administration des affaires en 1993 à l’Université d’État de Morehead, dans le Kentucky aux États-Unis, ainsi qu’une maîtrise et un doctorat en sciences économiques à l’Université Howard, à Washington DC aux États-Unis.



Ce prix viendra distinguer celui ou celle qui, au sein de la Banque, sait faire preuve d’innovation, prendre des risques et qui, surtout, peut se targuer de résultats exceptionnels et participe pleinement au dynamisme de la Banque, tant en son sein que dans ses relations avec ses clients. Le comité entend ainsi valoriser la créativité remarquable dont peut faire preuve un membre du personnel de la Banque face aux défis et aux enjeux complexes du développement. Il s’agit également d’honorer la priorité donnée à l’apprentissage comme volet essentiel de l’aide que la Banque apporte à ses pays membres régionaux, notamment les connaissances acquises pour améliorer la performance de sa prestation de services.



