La Banque mondiale reprend sa coopération avec le Mali

En raison de la crise politique et institutionnelle que traversait le Mali, la banque mondiale avait suspendu ses décaissements dans le cadre de ses opérations et conformément à ses règles en vigueur. « Après une évaluation approfondie de cette situation, en tenant en compte particulièrement la nécessité d’être près des populations, des hommes comme des femmes, des vieux comme des jeunes, nous avons estimé urgent de reprendre cette coopération », a déclaré Ousmane Diagana.



Au cours de cette rencontre avec le Président de la transition, M. Diagana a « insisté sur l’importance de l’État de droit, de la bonne gouvernance, de la nécessité de faire en sorte que les financements aillent vers les populations et que ces populations puissent avoir accès aux services de base ».



Face aux crises multiformes que le Mali traverse, la banque mondiale a exhorté les partenaires au développement à accompagner notre pays. « En ce qui concerne la Banque mondiale, les programmes variés que nous avons dans le domaine de l’agriculture, de l’énergie, des infrastructures, de l’éducation, de la santé, de la protection sociale, nous allons veiller à ce que leur mise en œuvre profite véritablement à ces populations, à ces femmes, à ces enfants », a rassuré le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale.



En tant qu’institution d’expertise, la banque mondiale est prête d’« aider le Mali à faire toutes les analyses, mais également à tirer avantage des expériences positives ».